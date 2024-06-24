Muğla, turistlerin gözde destinasyonlarından biri olması sebebiyle, su hattı, sayaç, pompa, elektrik ve atıksu hattı gibi çeşitli arızalara anında müdahale ettiler.

Muğla'da yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ağırlandığı bu dönemde, şehrin nüfusu 4 milyonu buldu. Bu durum, su kullanımında ve atıksu üretiminde ciddi bir artışa yol açtı. MUSKİ ekipleri, artan su talebine hızlı bir şekilde yanıt vererek 13 ilçede günlük 612 personel ile hizmet verdiler. Bu süreçte 720 içme suyu hattı arızasına müdahale edildi ve su kesintileri minimize edilmeye çalışıldı. Ayrıca atıksu yönetimi konusunda da 268 arıza anında giderilerek çevrenin korunması sağlandı.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm personeline gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, ekiplerin Bayram tatili süresince halka hizmet etmek için sahada olduklarını vurguladı. Şengül, sadece içme suyu temini değil, atıksu arıtımının da doğanın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ekipler ayrıca, 157 su kesintisi, 500 sayaç arızası, 60 elektrik arızası ve 9 pompa arızasına da müdahale ederek, Muğla'da yaşayanların ve ziyaretçilerin sorunsuz bir şekilde tatil geçirmelerini sağladılar.