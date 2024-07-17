Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kamu Teknoloji Platformu'nun sosyal belediyecilikte ilk 100 günde en iyi çıkış yapan belediyeler performans raporunda ilk 5'e girdi.

CHP'li belediyeler arasında parlayan yıldız: Muğla

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin sosyal belediyecilik performansı değerlendirildi. Kamu Teknoloji Platformu'nun raporunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıran projeleriyle ilk 5'te yer aldı.

2013 yılında kurulan Kamu Teknoloji Platformu, kamu kurumlarının hizmetlerini ileriye taşımak ve yenilikleri takip etmek amacıyla etkinlikler ve eğitimler düzenliyor. Belediyelerin ilk 100 günlük performansını değerlendirirken kadın, çocuk, genç, engelli, emekli, yaşlı ve sokak hayvanlarına yönelik sosyal çalışmalar kategorize edilerek raporlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beşinciliği paylaşırken, Antalya birinci, Ankara ikinci, Mersin üçüncü ve İzmir dördüncü oldu.

Sosyal projelerde öncü adımlar

31 Mart Yerel Seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras liderliğinde, ilk 100 gün içinde birçok proje hayata geçirildi. Bu başarılı performans sayesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kamu Teknoloji Platformu'nun en iyi çıkış yapan belediyeler listesinde yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine ulaşımı 1 TL yaparken, 60 yaş üstü vatandaşlar ve öğretmenlere ulaşım indirimi sağladı. Sosyal yardım alan vatandaşlara yüzde 110 zam yapılırken, emeklilere destek paketleri sunuldu. Deniz otobüsü seferleri başlatıldı ve sokak hayvanları için gezici acil müdahale aracı devreye alındı.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen kadına şiddet konusuna da duyarsız kalmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nı kurarak Şiddete Karşı Tutum Belgesi ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.