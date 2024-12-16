Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, “Psikolog” adlı dram türündeki tiyatro oyununu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi.

Psikolog oyunu, ilgiyi üzerine topladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kültür ve sanatı vatandaşlarla buluşturmak adına etkinliklerine devam ediyor. Bu kez, Konservatuvar Tiyatro Bölümü oyuncuları, Utkan Özüpak’ın yazıp yönettiği "Psikolog" adlı dram türündeki tiyatro oyununu sahneledi. Oyun, ruhsal durumları ile ilgili psikoloğa giden beş hastanın bir araya gelmesini ve toplumun değer yargılarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemesini konu alıyor.

Büyük ilgi gören gösteri, sanatseverlerden tam not aldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Salonu dolduran sanatseverler, oyunculara uzun süre alkışlarla teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde ise “Fındıkkıran Bir Yılbaşı Hikayesi” ve “Haydi Karına Koş” adlı etkinliklerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.