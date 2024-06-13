Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde; Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile bayram hazırlıklarını tamamladı. Muğla Büyükşehir’in mezbaha, sağlık, zabıta, itfaiye, çevre, MUSKİ ve ulaşım birimleri vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için 7 / 24 görev başında olacak.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinden verilen bilgiye göre; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayramların dayanışma ve paylaşmanın en çok anlam kazandığı, kardeşlik ve eşitlik duygularının yürekten hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, “Bayramlar kini ve nefreti bir kenara bırakarak sevgiyle kucaklaştığımız çok özel günlerdir. Bu değerli günlerde birbirimize, yaşadığımız kente ve ülkemize sahip çıkmak ise bambaşka bir anlam kazanmaktadır. Bu sorumluluğun bilinciyle tüm birimlerimiz bayram süresince, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzuru ve mutluluğu için görev başında olacaklar.” dedi.

BİZ ÇALIŞIRKEN VATANDAŞLAR DA DOĞA VE ÇEVREMİZE DUYARLI OLSUNLAR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamasının devamında bayram tatili boyunca oluşacak yoğunluğa dikkat çekerek, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızdan ve misafirlerimizde çevre temizliği ve su kullanımı konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum. Çevremizi koruma adına atıkların belirlenen noktalara atılmasını, özellikle su kullanımında da zor günler yaşadığımız şu yıllarda israfa kaçmadan, tasarruf odaklı hareket edilmesinin önem arz ettiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı da vatandaşlarımız 444 48 01 numaralı çağrı merkezimizden tüm ekiplerimize ulaşabilirler. Bu müstesna günlerde, huzurun egemen olduğu, ötekileştirme olmadan, sadece insani değerlerin yüceltildiği bir gelecek umuduyla, daha nice bayramları bir arada ve huzur içinde kutlamayı diliyorum. Kurban Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına mutluluk, esenlik ve barış getirmesini temenni ediyorum.” dedi.