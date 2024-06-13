Muğla Büyükşehir, mezbaha, sağlık, zabıta, itfaiye, çevre, MUSKİ ve ulaşım birimlerinde titiz bir hazırlık süreci yaşadı. Tüm birimler, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 7/24 görev başında olacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayramların dayanışma ve paylaşmanın en değerli olduğu özel günler olduğunu belirterek, "Bu günlerde birbirimize, kentimize ve ülkemize sahip çıkmak, ayrı bir anlam taşır. Tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzuru ve mutluluğu için görev başında olacaklar." dedi.

Başkan Aras, vatandaşlardan çevre temizliği ve su kullanımına özen göstermelerini rica ederek, "Çevremizi korumak ve israfı önlemek, hepimizin sorumluluğundadır. Herhangi bir olumsuzluğa karşı, çağrı merkezimizden tüm ekiplere ulaşabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi huzur ve barış dolu bir bayram temennisinde bulunarak, Kurban Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına mutluluk getirmesini diledi.