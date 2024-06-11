Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye ve Kavaklıdere mezbahaları, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun olarak bayram süresince kesim hizmeti verecek.

Uluslararası standartlarda kesim ve gıda güvenliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürü Yusuf Dur, bayram öncesi kalite belgeli mezbahaların hizmete hazır olduğunu belirtti. Yusuf Dur, "Muğla'da uluslararası standartlarda kesim yapan ve gıda güvenliğine önem veren mezbahalara sahibiz. Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris ve özel Kavaklıdere mezbahaları, ISO:22000:2018 kalite belgesi ile hizmet verecek. Halkımızın güvenli bir kurban hizmeti alması için bayram süresince mezbaha ekiplerimiz görev başında olacak," dedi.

Kesim süreci ve gerekli belgeler

Kurban Bayramı’nda 15 Haziran Cumartesi günü öğleden itibaren kurbanlık hayvanlar mezbahalara getirilebilecek. Evrakları tam olan, küpe ve sağlık kontrollerinden geçen hayvanlar padoklara alınacak. Hayvanların teslimi sırasında hayvan pasaportu, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu gibi belgeler istenecek. Kesim sırası, hayvanın mezbahaya teslim edildiği zamana göre belirlenecek.

Kurban kesim ücretleri

Kurban Bayramı öncesi İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararıyla kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 3 bin 500 TL, küçükbaş hayvan için 500 TL olarak belirlendi. Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe'de Bayır ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlendi. Diğer ilçelerde ise mevcut hayvan pazarları hizmet vermeye devam edecek.

Denetimler ve sağlık kontrolleri

Bayram süresince, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı veteriner hekimler ve zabıta ekipleri, kurban satış yerleri ve mezbahalarda düzenli denetimler yapacak. Sertifikalı kasaplar, mezbahalarda sağlık kontrolleri ile kurban kesimlerini gerçekleştirecek.

İstatistikler ve geçmiş veriler

2014 yılından bu yana mezbaha tesisleri ve onaylı kesim yerlerinde toplamda 12 bin 579 hayvan kesilmiş olup, belediyeye ait hayvan pazarları ve satış yerlerinde 17 bin 475 hayvan satışı gerçekleştirilmiştir.