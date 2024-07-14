Muğla Büyükşehir Okçuları Altın Madalya Ile Döndü

Romanya'nın Ploiești şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, okçulukta büyük bir zafer kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, U21 ve U18 takımlarıyla Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Hazal Burun altın madalya kazandı

U18 kategorisinde mücadele eden Eflal Duru Kaya'nın yer aldığı Makaralı Yay Milli Takımı, zorlu rakiplerini geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarı, Türk okçuluğunun uluslararası alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Aynı başarıyı U21 Makaralı Yay Milli Takımı da yakaladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun’un da yer aldığı takım, Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonada Hazal Burun, bireysel kategoride de rakiplerini geride bırakarak 21 yaş altı gençler arasında Avrupa Şampiyonu olmayı başardı ve altın madalya kazandı.

Hazal Burun, şampiyonada 30 farklı ülkeden gelen sporcularla kıyasıya mücadele ederek bu büyük başarıyı elde etti. Bu başarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki üstün performansını ve Türk sporunun uluslararası düzeydeki yeteneğini gözler önüne serdi.