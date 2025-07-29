Muğla büyükşehir satranç takımı önemli bir başarı gösterdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, 20-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarı sağladı. Turnuvada 30 takım mücadele etti.

Büyükşehir spor kulübü genç yetenekleri destekledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, birçok branşta olduğu gibi satrançta da genç yetenekleri desteklemeye ve sporun gelişimine katkı sunmaya devam etti. Satranç takımının elde ettiği başarı, kulübün genç sporculara verdiği desteğin sonucunda ortaya çıktı.

Başkan Aras sporu desteklemeye devam edeceğini açıkladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sportif faaliyetlerin desteklendiğini belirtti. Aras, “Satranç gibi strateji ve sabır gerektiren bir alanda takımımızın gösterdiği başarı gurur vericidir. Başarıda emeği geçen sporcularımıza ve antrenörümüz Kutsoy Gökçe’ye teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi olarak sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Muğla satranç takımı yeni sezonda da mücadele edecek

Rustam Rustamov, Hazan Turgut, Ferzan Azizoğlu, Ali Batuhan Bıyıksız, Kağan Torun, Ömer Umut Köseoğlu, Alidoruk Yüksel, Dilek Türünüz, Ayaz Tufaner ve Ilgın Uçar’dan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Satranç Takımı, 2025-2026 sezonunda Türkiye Satranç 2. Liginde mücadele etme hakkını kazandı. Takımın bu başarısı, Muğla’da satranç sporunun gelişimine önemli katkı sağladı.