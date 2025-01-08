Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal hizmetler alanındaki projelerine bir yenisini ekliyor. Yatağan ilçesinin ardından, Seydikemer ve Ortaca'da da Gündüz Bakımevi açılacağı müjdesini veren Başkan Aras, okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelere destek olmak adına önemli bir adım atıyor. Yeni açılacak bakımevleriyle, Muğla genelindeki bakımevi sayısı 5’e çıkacak.

Gündüz Bakımevleri sayısı 5’e yükseliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çocukların güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacak Gündüz Bakımevi projelerine devam ediyor. Daha önce Menteşe, Fethiye ve Yatağan’da açılan bakımevlerinin ardından, Seydikemer ve Ortaca’da da yeni bakımevleri açılarak, toplam sayı 5’e yükselecek. Başkan Aras, bu projelerin ailelerin yaşam kalitesini artırmak ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Seydikemer ve Ortaca’daki bakımevlerinin detayları

Seydikemer ilçesinde 80, Ortaca ilçesinde ise 100 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevleri açılacak. Seydikemer’deki bakımevi 4 sınıfla hizmet verirken, Ortaca’daki bakımevi ise 5 sınıf kapasitesine sahip olacak. Her iki bakımevi de 2025’in ilk yarısında açılacak ve 25-66 aylık çocukları kabul edecek. Bakımevleri, çocukların gelişimini destekleyecek nitelikli personel ile donatılacak.

Emin eller gündüz bakımevlerinde güvenli eğitim

Seydikemer ve Ortaca’daki Emin Eller Gündüz Bakımevleri, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde dizayn edilecek. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projelerin sadece eğitim değil, aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sağlayacağını belirtti. Seydikemer’de 1 müdür, 4 öğretmen ve 1 aşçıdan oluşan personel kadrosu ile hizmet verilecek, Ortaca’daki bakımevinde ise 1 müdür, 5 öğretmen ve 1 aşçı ile çocuklara eğitim verilecek.

Başkan Aras: “Gündüz bakımevleri ailelere kolaylık sağlıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gündüz Bakımevi projelerinin aileler için büyük kolaylıklar sunduğunu ifade etti. “Çocuklarımız, gündüz bakımevlerinde yeni arkadaşlarıyla sosyalleşiyor ve temel bilgileri öğreniyor. Bu sayede aileler, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortamda eğitim alırken, biz de onların yaşam kalitesini artırmış oluyoruz. Bu projeyle hem çocuklarımızı güçlü bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz hem de kadın istihdamını destekliyoruz,” dedi.

Başkan Aras, sözlerine şu şekilde devam etti: “İhtiyaç duyulan her ilçede, fırsat bulduğumuz her noktada bakımevi açmaya devam edeceğiz. Eğitimli, sosyal gelişim fırsatları sunan bakımevlerimiz, yerel yönetimler olarak büyük önem verdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Geleceğin nesillerini, Atatürk’ün izinde yetiştirmek için tüm ilçelerimizde bu projeyi sürdüreceğiz.”