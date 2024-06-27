Muğla Çimento A.Ş., Menteşe ilçesindeki entegre çimento fabrikası yatırımıyla ilgili yaşanan olaylara dair açıklama yaparak, köylülerle ilgili olarak açılan davalardan vazgeçtiklerini duyurdu. Firmanın açıklamasına göre, çevre duyarlılığına önem verdiklerini ve yatırımlarının bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Açıklamada öne çıkan noktalardan biri, Muğla Çimento A.Ş.'nin çevreyle uyumlu ve modern teknolojilerle donatılmış bir çimento fabrikası kurmayı planlaması oldu. Bu yatırımın, bölgede çevresel sorunları çözmeye ve istihdamı artırmaya yönelik olduğu vurgulandı. Aynı zamanda, fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki ticari aktivitelerin ve ekonomik büyümenin destekleneceği ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, eylemlere katılan köylülerin asıl amacının çevre duyarlılığı olmadığı, farklı çıkar grupları tarafından manipüle edildikleri iddia edildi. Bu nedenle, köylülerin hukuki süreçten ayrıldıkları ve firma tarafından açılan davalardan vazgeçildiği belirtildi. Muğla Çimento A.Ş., köylülerin yanlış yönlendirilmiş olabileceğine inanarak, onların suçsuzluğuna vurgu yaptı ve hukuki adımların bu doğrultuda atılacağını ifade etti.

Ayrıca, şirketin bölgede yapacağı yatırımın sadece ekonomik katkılarla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda çevresel açıdan da sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsediği ve yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Bu çerçevede, Muğla Çimento A.Ş.'nin bölgedeki iş gücüne önemli bir katkı sağlayacağı ve bölge ekonomisine olumlu etkilerinin uzun vadeli olacağı vurgulandı.