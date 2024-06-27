Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından Karatay Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Miras Şehirleri Ağı toplantısına telekonferans yöntemiyle katılarak Muğla'nın kültürel zenginliklerini ve tarihi mirasını dünya geneline tanıttı.

UCLG-MEWA'nın faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantının, şehirler arasında ortak projeler ve kardeş şehir programlarıyla sinerji oluşturma, küresel gündemleri yerel düzeye taşıma ve yerel yönetimlerin uluslararası platformlarda temsilini sağlama misyonunu taşıdığını belirten Başkan Aras, Muğla'nın antik medeniyetlerin merkezi olduğunu ve zengin tarihi mirasını koruma ve uluslararası bağlantılarını güçlendirme amacıyla yeni bir döneme hazır olduğunu ifade etti.

Özellikle Muğla'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alanların %7'sine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aras, bu durumun şehrin sadece bir tatil destinasyonu olmanın ötesinde, kültürel ve tarihi bir miras olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Xanthos-Letoon Antik Kenti gibi önemli değerlere ev sahipliği yapan Muğla'nın, kültürel mirasların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Başkan Aras, UCLG Komiteleri içinde yer alarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasına katkı sağlayacaklarını ifade ederek, Muğla'nın küresel ölçekteki önemine dikkat çekti ve toplantıya katılımından dolayı memnuniyetini dile getirdi.