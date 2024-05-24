Önemli tarım kentlerinden birisi olan Muğla’da enginar üretiminin yılın 12 ayına yayılmasını sağlamak ve sürdürülebilirliği devam ettirmek hedefiyle "12 ay enginar üretimi" projesi hayata geçirildi.

Projeye katılan il genelindeki 17 üreticiye 44 bin adet enginar fidesi dağıtımı yapıldı.

Deniz seviyesinden bin 600 metre rakıma kadar ürün yetiştirme potansiyeline sahip Muğla’da 12 ay boyunca enginar üretiminin yapılması sağlanacak. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde Milas’ta 5 çiftçiye 19 dekar, Datça’da 4 üreticiye 15 dekar, Menteşe’de 1 üreticiye 1 dekar, Ula’da 4 üreticiye 24 dekar, Dalaman’da 1 üreticiye 1 dekar ve Yatağan’da 2 üreticiye 4 dekar alanda enginar fidesi dağıtıldı.

Ayrıca projeye katılan 17 üreticiye toplamda 936 bin TL destek sağlanacak.