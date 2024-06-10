Muğla’nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale 430 dansçı katıldı.

Renkli görüntüler ve yüksek katılım

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Hem yurtiçi hem de yurtdışından birçok grup dans ve müzik performanslarıyla festivale katıldı. Gürcistan'dan üç farklı grup ve Bulgaristan'dan bir grup etkinlikte sahne alırken, İstanbul'dan Evora Sanat Kültür Derneği, Penfolk İstanbul, ve Bodrum'dan BOFAD (Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği) de festivale katılım sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterileri ise büyük beğeni topladı.

Kültürel zenginlik ve yoğun ilgi

Bir Deniz İki Yaka Kol Kola Derneği'nin Çanakkale, Bodrum, Bursa, Antalya, Erdek ve Bandırma şubeleri de festivale katılarak dans ve müzik performanslarıyla etkinliğe renk kattı. 430 dansçının katıldığı festival, Bodrum Meydanı’nda başladı ve yerli ile yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Festivalin ikinci günü ise Menteşe ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kültürel bir köprü oluştu

Festival süresince sahne alan gruplar, farklı kültürlerin dans ve müziklerini sergileyerek kültürel bir köprü oluşturdu. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çeşitli dans gösterileri, müzik performansları ve kültürel etkinliklerle dolu dolu bir hafta sonu geçirdi.