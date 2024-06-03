Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak gençlere Avrupa Birliği projeleri ve yurt dışı etkinliklerle önemli fırsatlar sunuyor. Eurodesk, gençlerin Avrupa'daki eğitim ve gençlik fırsatları hakkında bilgi almasını ve faaliyetlere katılmasını sağlayan bir ağdır.

"Teşvik amaçlanıyor"

Merkez, Avrupa'dan gelen gençlere projeler üreterek farklı kültürleri tanımalarına ve yeni deneyimler kazanmalarına olanak sağlıyor. Bu gençlik değişim projeleri, kültürel anlayışı artırmayı ve karşılıklı saygı ile işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

Eurodesk ve Türkiye

Eurodesk, AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olup Türkiye'de 2008'de Türk Ulusal Ajansı tarafından faaliyete geçirildi. Türkiye'deki Eurodesk Temas Noktaları, gençlere ve hizmet veren kuruluşlara Avrupa fırsatları hakkında bilgi sağlama yetkisine sahiptir.

Ulusal ve uluslararası deneyim

Merkezin Müdürü Oktay Tavas, uluslararası projelerle gençlerin yurt dışı deneyimleri kazandığını ve bu yıl Almanya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerde projelerin devam edeceğini belirtti. Bu projeler, gençlere farklı kültürlerle tanışma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyor.