Muğla Gençlik Merkezi Gençlik Kampı, Düzköy İlçesi'ne bağlı Haçkalı Baba mevkiindeki kamp alanında faaliyet gösteriyor ve gençler için birbirinden çeşitli aktiviteler sunuyor.

Kamp alanında konaklamalar, ağaç bungalov evlerde gerçekleşiyor. Gençler, kamp süresince trekking, halk oyunları, drama, paintball, futbol, mini golf, badminton, voleybol gibi aktivitelerle vakit geçiriyor. Ayrıca, Çal Mağarası gezisi, kaya inişi, Uzungöl, Sümela Manastırı, Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü gibi yerleri ziyaret ederek Trabzon'u keşfediyorlar.

Kampçılardan Alpcan Dönmez, kamptan duyduğu heyecanıi "İlk defa Trabzon'a doğa kampına katılacağım. Burada farklı illerden gelen arkadaşlarla bir araya geldik. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle zamanımız çok iyi geçiyor. Bu imkanı bize sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim." sözleri ile dike getirdi.

Muğla Gençlik Merkezi'nin düzenlediği bu etkinlikle gençler hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de farklı kültürel ve sportif deneyimler kazanıyorlar.