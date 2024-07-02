Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, GSB Gençlik Yaz Okulu ile çocuklara yönelik zengin bir tatil deneyimi sunuyor. Sanattan spora, kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede aktivitelerle dolu olan bu program, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerine olanak tanıyor.

Çocuklara gelişim imkanı

Yaz okulu kapsamında, ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri güvenli alanlar oluşturulmuş durumda. Program, milli ve manevi değerleri korumayı ve paylaşmayı hedeflerken, gençlerin öğrenme ve deneyim alanlarını genişletmeyi, sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmeyi ve gönüllülük çalışmalarına katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Spor, sanat, bilim ve eğlence dolu atölyeler ile desteklenen program, çocukların kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor.

1250 gençten başvuru

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocukların ve gençlerin yaz dönemlerini verimli geçirmelerini sağlayan bu program, onların kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyor. Toplamda 1250 gencimizin başvurusunu aldık ve eğitmenlerimizle birlikte süreci yürüteceğiz. Program boyunca emek veren gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.