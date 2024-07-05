Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 5 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Muğla ve çevresinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Muğla, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen yağışlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar meydana gelebilir

Bu tür hava şartlarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunulurken, özellikle açık alanlarda ve seyahat esnasında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Kuvvetli yağışların bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.