Muğla İl Müftülüğü’nün himayesinde, Menteşe İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde ve Gençlik Koordinatörlüklerinin organizasyonu ile geleneksel hale gelen '3. Yaz Kur'an Kursları Kapanışı Çocuk Şenliği' öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığında düzenlenen toplantı, Müftülük toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya katılım ve istişareler

Toplantıya, Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Gençlik Koordinatörleri, müdürler, vaizler ve şenlikte sorumlu hocalar katıldı. Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Çocuk Şenliği, bu yıl da kışlada gerçekleştirilecek. Müftü Çapçı, koordinasyon toplantısında etkinliklerin planlaması ve istişarelerin önemine dikkat çekti.

Müftü Çapçı’nın açıklamaları

Müftü Yaşar Çapçı, önceki yıllarda Muğlalı vatandaşların çocukları ile birlikte güzel etkinlikler düzenlendiğini, yapılan yarışmaların kıyasıya geçtiğini ve stantların yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Bu yıl da önceki yıllardan daha fazla ilgi ve katılım beklediklerini ifade eden Müftü Çapçı, ekibiyle birlikte yapılacak çalışmalar ve etkinlikler konusunda detaylı istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Etkinliklerin planlanması ve katılım beklentisi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Yaz Kur'an Kursları Kapanışı Çocuk Şenliği, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler sunarak onların yaz tatilini daha verimli geçirmelerini sağlamayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar, oyunlar ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Müftü Çapçı, bu tür etkinliklerin çocukların manevi gelişimine katkı sağladığını vurguladı.