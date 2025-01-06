Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki baca temizleme şirketlerinde görevli personellere, baca ve yağlı kanal temizliği konusunda kapsamlı bir eğitim vererek yangın risklerini azaltmayı hedefliyor. Eğitime katılan personele, teorik ve pratik bilgi verildi, başarılı olanlar "Baca Temizleme Eğitim Belgesi" aldı.

Eğitim programı iki etapta gerçekleşti

Muğla Büyükşehir İtfaiyesi, 2024 yılı boyunca baca yangınlarının önlenmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla, il genelinde faaliyet gösteren baca temizleme şirketlerinde görevli personele yönelik iki etapta eğitim düzenledi. Eğitim süreci, üçer gün süren iki bölüm olarak uygulandı ve katılımcılara önemli yangın güvenliği teknikleri, baca temizleme yöntemleri ve yüksekte çalışma prensipleri hakkında bilgiler verildi.

2024 yılında 1466 denetim yapıldı

Baca temizleme faaliyetlerinin etkinliğini ve güvenliğini artırmayı amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 1466 denetim gerçekleştirdi. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden dijital olarak takip edilen temizlik faaliyetleri sayesinde, denetimlerin düzenli ve etkin bir şekilde yapılması sağlandı. Bu sistem, aynı zamanda firmaların hizmet standartlarına uygunluğunu kontrol ederek, güvenliği artırmayı hedefliyor.

Katılımcılara eğitim belgesi verildi

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara "Baca Temizleme Eğitim Belgesi" verildi. Eğitim boyunca, yangın bilgisi ve yangına müdahale tekniklerinden, baca temizleme yöntemlerine ve yüksekte çalışma prensiplerine kadar geniş bir konu yelpazesi ele alındı. Eğitimin sonunda, katılımcılar hem teorik bilgi hem de pratik uygulama fırsatı buldu.

Baca yangınlarının önlenmesinde bilinçli personel

Muğla İtfaiyesi yetkilileri, baca temizliği konusunda bilinçli ve yetkin personelin, özellikle kış aylarında artan baca yangınlarını önemli ölçüde azaltacağını belirtti. Eğitim çalışmalarının, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.