Tarihte Rodos Şövalyeleri’nin üs olarak kullandığı ve kara yoluyla ulaşımın olmadığı Fethiye açıklarındaki Şövalye Adası’nda yaşayan vatandaşlara, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahilden görüş mesafesinde bulunan ve kara yoluyla ulaşımın olmadığı Şövalye Adası, yaz sezonun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Rodos Şövalyeleri’nin üs olarak kullandığı Şövalye Adası 23 Hektar alanda 70 bina, 4 konaklama tesisi, restoranlar ve plajları barındırıyor.

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte nüfus artışı nedeniyle adada çıkabilecek yangınlara karşı önlem amaçlı bölge halkına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı, şube müdürleri ile birlikte itfaiye ekipleri, ada içinde kurulan yangın hidrantları ve yangın dolaplarının kontrollerini yaparak vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, “Buranın ada olmasından dolayı kara ulaşımı yok. Bu yüzden ekiplerimiz olası itfaiye olaylarında iki deniz ulaşımı ile gelmek durumunda kalıyorlar. Anlık müdahale süreci ve efor sarf eden bir durum söz konusu. Şövalye Adasında yangın anında kullanılabilecek yangın hidrantlarımız musluklarımız var. Bunların yanına yangın dolabı yaptırdık ve içerisine 100 metreye uzanabilecek hortumlar koyduk. Bölge haklına da yangın sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme ve eğitim verdik” dedi.