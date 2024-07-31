Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 130 personele yönelik kentsel arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Hem teorik hem pratik eğitimler

Eğitim programı kapsamında, personel hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitildi. Teorik eğitimlerde deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, uygulamalı eğitimlerde enkazda arama kurtarma teknikleri üzerinde duruldu.

Hızlı müdaheleye hazır ekip

Bu eğitimler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı personelinin kentsel arama kurtarma konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor. Eğitimlerin, gelecekteki olası afet durumlarında daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Eğitimlerin devam edeceği ve afet durumlarında hızlı müdahale için personelin hazır olduğu vurgulandı. Jandarma ekipleri, olası afetlerde en iyi şekilde müdahale edebilmek için sürekli olarak eğitimlerini yeniliyor.