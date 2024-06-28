Muğla Karabağlar Yaylası’nda Çevre Düzenleme Çalışmaları

Menteşe Belediyesi, Karabağlar Yaylası’nda yangın riskini azaltmak amacıyla elektrik tellerine temas eden ağaç dallarını buduyor. Bu çalışma, belediye ve elektrik dağıtım şirketinin ortak çabalarıyla yürütülüyor.

Asırlık ağaçlar koruma altında

Türkiye’nin inilen tek yaylası olan Karabağlar Yaylası’nda, doğal yapının korunması için çeşitli önlemler alınıyor. Menteşe Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı elektrik tellerine temas eden ağaç dallarını temizleyerek, elektrik kesintileri ve kısa devre nedeniyle çıkabilecek yangınları önlemeye çalışıyor. Bu kapsamda, belediye ekipleri hem rutin budama işlemlerini gerçekleştiriyor hem de düşerek vatandaşlar veya araçlar için tehlike oluşturabilecek ağaçları budayarak çevre güvenliğini sağlıyor.

Kompost gübre üretimi

Ağaç budamasından elde edilen dallar, Menteşe Belediyesi’nin Ortaköy Mahallesi’ndeki bitki üretim tesisinde dal öğütme makineleriyle kompost gübre haline getiriliyor. Üretilen kompost gübreler, belediye tarafından yeşil alanlarda kullanılmak üzere değerlendiriliyor.