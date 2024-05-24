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Başkan Aras'ın isteğiyle günlük park ücretinde %93'e varan bir indirim yapıldı. Ayrıca aylık abonman ücreti de 650 TL'den 200 TL'ye çekildi.

Ahmet Aras'ın göreve gelmesiyle birlikte halka destek odaklı politikalar hayata geçirilmeye devam ediyor. Kent Meydanı otoparkında yapılan indirimle, günlük park ücreti büyük ölçüde düşürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, halkçı politikalarına bir yenisini ekledi. Kent Meydanı otoparkında günlük 150 TL olan ücreti 10 TL'ye indirdi.

Muğla'da engelli vatandaşlara destek projeleri devam ediyor

Muğla'da engelli vatandaşlara destek projeleri devam ediyor

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