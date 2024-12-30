Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2024 Yeni Yıl Festivali, Kent Meydanı’nda renkli görüntülere sahne oldu. 30 Aralık’ta başlayan ve 4 gün sürecek festivalde; buz paten pisti, yılbaşı marketleri ve süslemelerle şehre neşeli bir atmosfer getirildi. Festivalin ilk günü, konserler ve buz pateni gösterileriyle vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Festivalin açılışında Opsiyonel ve Arrest grupları sahne alarak katılımcıları coşturdu. Bugün, 4Yüz4 ve Rock’a Balık grupları da sahne alacak, festivalin heyecanı devam edecek.

Buz pateninden konserlere: Festivalde eğlence dorukta

Muğla’nın Kent Meydanı’nda kurulan buz paten pisti, yaklaşık 70 kişinin aynı anda kayabileceği şekilde tasarlandı. Katılımcılar, kayarak eğlenmenin yanı sıra yılbaşı marketlerinde hediyelikler alıp, sıcak içeceklerin tadını çıkararak akşamın keyfini çıkardı.

Festivale katılanlar, bu etkinliklerin çok eğlenceli olduğunu ve yeni yıla girmenin coşkusunu yaşadıklarını belirtti. Özellikle buz pateni pistine ilgi büyük oldu.

"Yeni yılda umutlarım var"

Festivalde katılımcılar arasında öğrenci Nisa Göçer, “Burayı çok güzel buldum ve yeni yıla girdiğimi hissettim. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Zülal Demirkaya ise, "Buz pateni bizim hayalimizdi. Gerçekten çok mutlu olduk” dedi.

Festivalin coşkusunu yaşayan Hasan Gülşen ise, “Buz pateni yapmayı hep istemiştim, buradaki fırsatla kaymak çok keyifliydi” dedi.

MKS ve belediye başkanlarından yeni yıl mesajları

Festivalin düzenleyicilerinden MKS Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çetinkaya, “Muğla’da kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Yeni projelerimizle kaynaşmayı sağlayacağız” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise, “2025’te birlikte yapacağımız projelerle sizlerle olacağız, huzurla, neşeyle, sağlıkla dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Başkan Ahmet Aras: "Yeni yıl sevgi ve barışla dolsun"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kent Meydanı’mızda herkesin kendini bulabileceği bir alan hazırladık. Sevgi ve barışın tüm coğrafyalara yayıldığı, mutlu ve umut dolu bir yıl dilerim” şeklinde açıklama yaptı.