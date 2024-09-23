Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), yaklaşan kış mevsiminde yağışların su baskınlarına yol açmaması için il genelinde önlemlerini sıkılaştırdı. Türkiye’nin en fazla yağış alan illerinden biri olan Muğla, özellikle bu dönemde su baskınları ve diğer olumsuz olaylara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Marmaris'teki hassas bölgelerde yürütülen çalışmalar, belirli bir plan ve program dâhilinde ilerliyor. Son olarak, ekipler Marmaris'te dere temizlik çalışmaları gerçekleştirerek, yoğun yağışlarda suyun akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesini hedefliyor.

Marmaris, Yangınların Etkisiyle Risk Altında

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangınlar sonucu binlerce metrekarelik orman alanı zarar gören Marmaris, su baskınları açısından en riskli bölgelerden biri haline geldi. Yağışlı günlerde suyun hızını yavaşlatan ağaçların yokluğu, ilçeyi olumsuz etkiliyor. Bu nedenle MUSKİ ekipleri, 2024 yılında 18 bin 615 metre dere temizliği yaparak, su akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ekipler son olarak İçmeler Mahallesi’nde bulunan Kavacık deresinde 1800 metrelik temizlik gerçekleştirdi. Ayrıca, Orhaniye merkez mahallesi Değirmendere temizliği de yapıldı. Kış sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalar devam edecek.