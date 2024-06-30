Muğla Köyceğiz Kent Konseyi'nde Yeni Dönem

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleşen Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı'nda Erdem Mersin başkanlığa seçildi. Yeni dönemde yönetim ekibi, Bilge Kınalı, Hatice Körpe, Ramazan Yorulmaz, Aytekin Türk, Ayşe Yeşil Uysal, Mutlu Ünal ve Hüsniye Berkul’dan oluşuyor.

Yenilikçi bir vizyon

Başkan Erdem Mersin yaptığı açıklamada, “Köyceğiz’in en geniş katılımlı demokratik kitle örgütü olan Kent Konseyimiz, yeni dönemde yenilikçi bir vizyonla çalışmalarını sürdürecek. Bu, bir başlangıç; önümüzde projeler üretecek ve sunacak çalışma gruplarımızın oluşturulması var. Köyceğiz’e gönül vermiş herkesi birlikte çalışmaya davet ediyorum. Katılımcılara teşekkürler” ifadelerini kullandı.