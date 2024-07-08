Köyceğiz'de 7 Temmuz'da başlayan kitap, film ve sanat günleri etkinlikleri büyük bir ilgiyle devam ediyor. Festivalin açılışı, Hangdrum sanatçısı Melih Gezmen'in muhteşem konseriyle yapıldı. Gezmen, performansında "Nemrut’a Dua", "Gözyükü" ve "Hemderdim Kendim" gibi eserlerini seslendirdi. Dinleyicilere coşkulu ve eğlenceli anlar yaşatan konser, Köyceğiz festival alanını dolduran kalabalık tarafından büyük beğeni topladı.

Karia uygarlığına büyük ilgi

Ardından, arkeolog yazar C. Canan Küçükeren, "Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı: Karia" konulu belgesel söyleşisiyle sahne aldı. Küçükeren, Batı Anadolu'nun en eski halklarından olan Karialıların zengin kültürel mirasını anlattı. Karia uygarlığının günümüze ulaşan eserleri ve bu kültürün modern dünyaya yansımaları üzerine yaptığı değerlendirmeler, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Söyleşi sonunda, Küçükeren, yazdığı kitapları imzalayarak okuyucularıyla buluştu.