Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerine cevap vererek Köyceğiz’in Sazak, Otmanlar ve Karaçam Mahalleleri’nde yeni ulaşım güzergahlarını hayata geçiriyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü itibariyle MUTTAŞ araçlarıyla hizmet verilecek olan bu güzergahlar, bölge sakinlerinin çevre mahalleler ve ilçe merkezine daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

65 yaş üstü ve ücretsiz taşıma

Yeni ulaşım hizmeti ile birlikte, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ücretsiz taşıma hakkına sahip diğer gruplar, mevcut haklarını kullanarak yeni güzergahlardan faydalanabilecekler. Bu yeni hat, hem yerel halkın hem de turistlerin ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım hizmeti ile ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki ulaşım ağını sürekli olarak geliştirmeye çalıştıklarını belirtti:

"Vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bölgemizdeki ulaşım ağını sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yeni hat, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Bölge halkının talepleri doğrultusunda açacağımız yeni güzergahta hizmetimiz 15 Temmuz Pazartesi günü başlayacak."