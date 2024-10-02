Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, 4-5-6 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Şenlik kapsamında, Türkiye’nin kültür ve sanat dünyasında büyük bir prestije sahip olan 79. Yunus Nadi Ödül Töreni de düzenlenecek.

Kültür ve sanatın başkenti oluyor

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, bu yıl 79’uncusu düzenlenecek Yunus Nadi Ödülleri’ne ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Başkan Köksal, ödüllerin Muğla'nın kültürel mirasına katkı sağlayacağını vurgularken, ödül töreninin 5 Ekim 2024 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Başkan Köksal, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi’nin vizyonunun, Türkiye’nin modernleşme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Köksal, “Yunus Nadi Ödülleri, Türkiye’de sanat alanında verilen ilk ödül olarak tarihteki yerini almıştır” dedi.

Saygın bir ödül töreni

Yunus Nadi Ödülleri, öykü, roman, şiir, sosyal bilimler ve karikatür dallarında sahiplerini bulacak. 79. Yunus Nadi Ödülleri'nin kazananları arasında, Roman dalında Hidayet Karakuş’un ‘Bana Bir Resmini Yolla’, Öykü dalında Emrah Öztürk’ün ‘Evine Dönemeyen Adam’, Karikatür dalında Cem Koç’un ‘Adalet’ konulu eseri, Şiir dalında ise Elçin Sevgi Suçin’in ‘51. Bölge’ adlı eseri yer alıyor.

Uluslararası katılım ve kültürel etkinlikler

Uluslararası nitelik taşıyan Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, birçok farklı kültürel etkinlik ve sanatsal gösteriye de ev sahipliği yapacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, sergiler, paneller ve atölyeler ile kültür sanat dünyası için önemli bir buluşma noktası olacak. Şenliğin, Muğla’nın kültürel zenginliğine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Bu yılki şenliğin yalnızca bir ödül töreni ile sınırlı kalmayacağını belirten yetkililer, bölgenin kültürel kimliğini ön plana çıkaracak çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu. Sergiler, konserler ve tiyatro gösterileri ile Muğla, bir kez daha sanatın merkezi haline gelecek.