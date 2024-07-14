Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında bir ahşap gezi teknesinde çıkan yangında yaralananlar olduğu bildirildi. Yangın, kısa sürede tüm tekneyi sardı.

Keçi Adası yakınlarında yangın çıktı

Marmaris ile Yunanistan arasındaki Keçi Adası yakınlarında lüks bir ahşap gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm tekneyi sardı ve bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Denizin ortasında yükselen dumanları gören çeşitli kurumlara bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek vermek için olay yerine ulaştı.

Muğla 112 Acil Sağlık birimi tarafından İçmeler İskelesi'ne ambulanslar sevk edildi. Resmi olmayan bilgilere göre, şu ana kadar yanan gezi teknesinden 37 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.