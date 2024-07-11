Muğla Menteşe'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan boğa güreşi festivali öncesinde boğalar davul zurna eşliğinde vatandaşlara tanıtıldı. Algı Mahallesi'nde gerçekleşecek olan etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Geleneksel Festivalin tarihi köklere dayanıyor

Algı Mahalle Muhtarı Süleyman Şanlı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Katılımlar güzel oluyor; bu işleri seven ve gönül veren halkımız çok. Boğa güreşlerinin tarihi 40-45 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Zamanında dedelerimiz ve atalarımız bu etkinlikleri gerçekleştirmiş. Hedefimiz etkinliğin gelecek nesillere aktarılması" dedi.