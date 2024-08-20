Muğla’nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde, Aydın-Muğla karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzerindeki Akçaova Mahallesi mevkiinde, saat 14.00 sularında meydana geldi. Aydın istikametinden Muğla yönüne seyir halinde olan 48 AHL 761 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 48 N 8288 plakalı bir başka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından, bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ve trafik polisleri, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından, yol üzerinde trafik düzenlemeleri yapılarak güvenli bir geçiş sağlandı.