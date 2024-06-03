Muğla merkezli gerçekleştirilen bir göçmen kaçakçılığı operasyonu kapsamında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda 18 şüpheli tutuklandı.

Operasyon altında, 32 şüpheli şahsın altı aylık bir sürecin ardından suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Operasyon, Muğla'nın yanı sıra Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye gibi altı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tutuklanan 18 şüpheli ile birlikte, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.