Milas ilçesinin Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan orman yangını, bölgeye sevk edilen arazözler, itfaiye ekipleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında başlayan orman yangını, yerel saatle sabah saatlerinde çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yerel itfaiye ekipleri yaparken, yangının büyümesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ayrıca, yangının kontrol altına alınması için hava destekli müdahale de başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, yangının büyümesini engellemek için havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale ediliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemese de, bölgedeki sıcak hava ve rüzgarın yangının yayılmasına katkı sağladığı belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşları olası bir yangın tehlikesine karşı duyarlı olmaya ve tedbirli davranmaya çağırıyor.