Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi.

Alevler, 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü ve yangında 2 hektarlık orman alanı küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, izmariti atan kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu olay, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda sigara izmariti ve benzeri yanıcı maddelerin atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.