Operasyonlar sırasında, 84,26 gram esrar, 11 adet sentetik ecza, 11 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, 5 kök kenevir ve suçtan elde edildiği değerlendirilen ele geçirilen 2 bin 600 TL.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir kişi ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan sızmak 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, yaşananlarla mücadelede kararlılıkla devam edeceğini belirterek, bu tür suçlarla mücadelede kalıcılığın da gelişmelerin önemine vurgu yaptı. Ekipler, toplumun düzeninin tehdit eden bu tür suçlarla mücadelede 24 saat görev başında olduğunu belirtti.