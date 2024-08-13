Olay, Ortaca'nın Beşköprü Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. F.Y. ile M.K. arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında F.Y., M.K.'yi silahla göğsünden vurdu. Yaralı M.K. olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli F.Y. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. M.K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli F.Y.’nin bulunması için polis ekipleri yoğun bir arama çalışması başlattı. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri üzerinden yürütülen çalışmalar, F.Y.’nin izini sürmeye yönelik. Polis, şüphelinin yakalanması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Şüphelinin motive ve olayın arka planı hakkında detaylı bilgi edinilmeye çalışılıyor. Soruşturma, hem olayın nedenini hem de şüphelinin yakalanmasına yönelik ilerleyen günlerde daha fazla bilgi sağlayabilir.