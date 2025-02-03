Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmek ve fırın ürünlerine yapılan zam, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, ekmek fiyatı 10 liradan 15 liraya çıkarken, poğaca ve simit gibi diğer fırın ürünlerinin fiyatı da 20 liraya yükseldi.

Ekmek fiyatı 15 liraya çıktı

Ortaca’da bugünden itibaren geçerli olan zamla, ekmek fiyatı 15 liraya yükseldi. 10 liradan satılan ekmek, fırıncılar tarafından yapılan fiyat artışı ile bu yeni rakamla satışa sunuluyor.