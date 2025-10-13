Muğla, Antalya ve Batman’da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla merkezli tefeci operasyonu
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Muğla, Antalya ve Batman illerinde 7 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 Ekim’de adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.