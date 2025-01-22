Muğla’nın Menteşe ilçesinde Yunus ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada polisten kaçmaya çalışan 48 ASP 731 plakalı araç, kısa süren bir kovalamacanın ardından Kötekli birinci çıkışında yakalandı.
Araçtan uyuşturucu çıktı
Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli, gerekli işlemler için karakola sevk edildi.
Soruşturma devam ediyor
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şüphelilerin uyuşturucu maddeyle bağlantılı faaliyetleri detaylı olarak inceleniyor.
Yetkililer, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA