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Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şüphelilerin uyuşturucu maddeyle bağlantılı faaliyetleri detaylı olarak inceleniyor.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli, gerekli işlemler için karakola sevk edildi.

Muğla ’nın Menteşe ilçesinde Yunus ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada polis ten kaçmaya çalışan 48 ASP 731 plakalı araç, kısa süren bir kovalamacanın ardından Kötekli birinci çıkışında yakalandı.

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