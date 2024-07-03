Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Şahidi Ortaokulu, "Transition from STEM to Robotics" isimli Erasmus+ KA210 projesi kapsamında ilk hareketliliğini Polonya'da gerçekleştirdi. Proje, Polonya'nın koordinatörlüğünde Malta, Portekiz ve Türkiye'nin ortaklığıyla yürütülüyor.

Dijital beceriler geliştiriliyor

Şahidi Ortaokulu'ndan 3 öğrenci, Polonya'nın Bielsko-Biala şehrinde bulunan Szkola Podstawowa Sloneczna Kraina okulunda STEM ve robotik eğitimi aldı. Eğitim boyunca öğrencilere, Şahidi Ortaokulu'ndan 2 öğretmen refakat etti. Bu hareketlilik, öğrencilerin dijital becerilerini ve 21. yüzyıl yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan projenin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

Okullar dijital eğitim süreçlerine hazırlanacak

Şahidi Ortaokulu Müdürü Savaş İzmir, proje hakkında detaylı bilgiler vererek, "Avrupa Birliği Erasmus+ KA210 'Transition from STEM to Robotics' projemiz 01/05/2024 tarihinde başlamış olup, Polonya, Malta, Portekiz ve Türkiye olmak üzere 4 ülkenin ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje süresi 1 yıldır ve Polonya koordinatör ülkedir" dedi.

Projenin hedefleri arasında STEM ve robotik eğitimi ile 3 okuldan toplam 36 öğrencinin dijital becerilerini geliştirmek, dezavantajlı çocukların motivasyonlarını, özgüvenlerini ve sosyal becerilerini artırmak yer alıyor. İzmir, ayrıca öğrencilerin kodlama ve robotik ile hesaplamalı ve algoritmik düşünme becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilmesinin amaçlandığını belirtti. "Bu projeyle okulların dijital eğitim süreçlerine hazırlıklarını artırmak ve katılımcıların dil, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek de hedeflerimiz arasında" diye ekledi.