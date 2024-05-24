Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs saat 02.50'de kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, içerisinde bir çocuk da bulunan 27 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 19.50'de ise Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bir koyda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda 8 kaçak göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.