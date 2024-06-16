MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Ula, Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.



Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Halk plajında yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.

Marmaris'te ise tatilciler ve vatandaşlar sahillerde vakit geçirdi. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.

Su parkları ve sporları istasyonlarında da yoğunluk gözlenirken, turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Bodrum'da da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlarda hareketliliği artırdı. Gümbet, Bitez, Ortakent, Kumbahce ve Torba sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Fethiye'de ise Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda hareketlilik gözlendi.