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Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Fethiye ilçesinde gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında sıcak havada serinlemek isteyen tatilciler dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Kanal gezisinin ardından İztuzu kumsalına ulaşan tatilciler denizin tadını çıkardı.

Tatilciler Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Turistler, su sporları istasyonlarından jet ski ve deniz paraşütüne binerek heyecanlı dakikalar yaşadı.

Marmaris 'te ise hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 52 ölçüldü.

Bazı tatilcilerde su sporları istasyonlarındaki etkinliklere katılarak eğlenceli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Akyaka'da eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde güneşlenen turistler denize girerek serinledi.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahil leri doldurdu.