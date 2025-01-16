Muğla’nın tarihine, kültürüne ve doğal güzelliklerine ışık tutan şiirlerin yer alacağı "Muğla Şiirleri" antoloji kitabı için hazırlıklar başladı. Kitap, MÖ II. yüzyıldan günümüze kadar uzanan bir zaman diliminde yayımlanmış Muğla’yı anlatan şiirleri bir araya getirecek.

Muğla’nın şairlerle buluşması

"Muğla Şiirleri" antolojisi, Muğla’nın kültürel ve edebi değerlerini gelecek nesillere taşımayı amaçlayan bir eser olarak dikkat çekiyor. Araştırmacı-yazar Cezmi Çoban ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nagehan Uçan Eke’nin öncülüğünde hazırlanan antoloji, Muğla’nın geçmişten günümüze sanatla yoğrulmuş kimliğini ortaya koymayı hedefliyor. Antolojide, MÖ II. yüzyıldan başlayarak 2024 yılına kadar yazılmış, Muğla’nın merkezini ve ilçelerini konu alan şiirlere yer verilecek.

Bir ilk olma niteliği taşıyor

Çalışmanın önemine değinen Cezmi Çoban ve Prof. Dr. Nagehan Uçan Eke, şu açıklamaları yaptılar: “Muğla Şiirleri çalışmamız, bölgede ve edebiyat dünyasında tanınan şairlerin Muğla’ya dair şiirlerini bir araya getiren ilk kitap olma niteliğine de sahip olacaktır.” Kitap, yalnızca edebiyat severlere değil, Muğla’nın tarihine ve kültürel kimliğine ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesine hitap edecek.

Antolojide yer alacak şiirler, Muğla’nın tarihi dokusunu, eşsiz doğasını, geleneklerini ve yerel hikâyelerini yansıtarak kentin ruhunu edebi bir perspektifle sunacak. Ayrıca, dönemin şairleri tarafından kaleme alınmış özgün eserler de antolojide yer bulacak.