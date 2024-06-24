Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Dalaman Çayı'nda trajik bir olaya müdahale etti. 16 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Salih, ailesiyle birlikte gittiği Torba sahilinde serinlemek için suya girmişti. Ancak akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Olayın bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik, Jandarma ve Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri derhal harekete geçti.

Cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, Dalaman Çayı'nda Muhammed Salih'in izini sürerek yoğun bir arama başlattı. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi, özel eğitimli 14 kişilik kadrosuyla su altı arama kurtarma operasyonları için donanımlıydı. Şnorkel ve palet kullanımı, dalış emniyeti ve güvenliği konularında uzman olan ekip üyeleri, Dalaman Çayı'nın zorlu koşullarında etkili bir arama yürüttü.

Yaklaşık 2 saatlik titiz çalışma sonucunda ekip, Muhammed Salih'in cansız bedenini suyun derinliklerinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.