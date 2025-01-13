Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Muğla 314,9 mm yağışla Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olarak kaydedildi. Bölgedeki yağış, normalin çok üzerinde bir artış gösterdi.

Muğla'da rekor yağış gerçekleşti

2024 Aralık ayında Muğla, 314,9 mm yağış alarak Türkiye genelinde en fazla yağış alan il oldu. Bu miktar, Muğla'nın son 12 yılda aldığı en yüksek Aralık ayı yağışı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, bu yağış miktarı bölgedeki normal yağış miktarına göre yüzde 84'lük bir artışı temsil etti. Böylece, Muğla önemli bir rekor kırmış oldu.

Ege Bölgesi ve Türkiye genelinde yağış durumu değişti

Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde de normallere göre yüzde 40'ın üzerinde yağış artışı yaşandı. Ege Bölgesi genelinde Aralık ayı yağışları, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Türkiye genelindeki ortalama yağış miktarı 73 mm olarak ölçüldü. Bu rakam geçen yılın 68,5 mm'sinin biraz üzerinde kaldı, ancak yine de normalin altında kaldı. Türkiye genelinde yağış miktarlarında belirgin bir artış yaşandı.

Bölgeler arası yağış farkları belirginleşti

Yağışlar, bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterdi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri normallerinin üzerinde yağış alırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar yüzde 53 oranında azalarak en düşük seviyeye geriledi. Muğla'daki yoğun yağış, Iğdır gibi bazı doğu illerinde ise yalnızca 12,4 mm gibi düşük seviyelerde kaldı. Bu farklar, bölgesel iklimsel değişimlerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağışlı gün sayısında büyük farklar görüldü

Türkiye genelinde Aralık ayında ortalama 12,9 gün yağış görülürken, Muğla'da bu süre 20-25 gün arasında değişti. Diğer büyük şehirler İstanbul, İzmir ve Antalya da uzun süreli yağışlarla dikkat çekerken, doğu illerinde yağışlı gün sayısı 5 günün altına düştü. Muğla'da bu sürenin uzunluğu, bölgenin ne denli yağışlı bir dönem geçirdiğini ortaya koyuyor.