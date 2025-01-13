Muğla Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kaynaklarının azalması ve kuraklık nedeniyle suyun verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla önemli bir çalıştay düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarındaki azalma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık sorunlarına karşı çözüm odaklı adımlar atmaya devam ediyor. Belediye, peyzaj çalışmaları ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için önemli bir adım attı ve "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj" adlı çalıştayını Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kuraklıkla mücadelede uluslararası bir adım

Çalıştaya, alanında uzman pek çok isim katıldı ve Muğla'da susuz peyzaj uygulamaları ile ilgili önemli çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştayın açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Başkan Aras, Muğla’nın su kaynaklarının hızla azaldığını ve bu nedenle suyun daha verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Peyzajda susuzluk için çözüm önerileri sunuluyor

Muğla Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Meral Oğuz Bol, çalıştayın ülke ve dünya genelinde önemli bir etki yaratmayı hedeflediğini belirterek, “Bu etkinlik, sadece Muğla için değil tüm dünyada susuz peyzaj uygulamalarının yaygınlaşması adına önemli bir fırsat sunuyor” dedi. Özellikle kuraklıkla mücadelede susuz peyzajın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Bol, etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin önemine değindi.

Muğla'da su kıtlığına karşı stratejiler geliştiriliyor

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Muğla’nın olağanüstü kuraklık bölgesi ilan edilmesinin ardından, su yönetimini daha etkili hale getirebilmek için birçok yenilikçi proje başlattıklarını aktardı. Şengül, “Menteşe ve Ortaca’daki su kesintilerini ortadan kaldırdık ve Bodrum’daki su kesintilerini yüzde 70 oranında azalttık. Bunun yanı sıra güneş enerjisi projeleriyle de sürdürülebilirlik ilkesini benimsiyoruz” dedi.

Dünya Su Forumu Başkanı: “Uluslararası işbirliği şart”

Dünya Su Forumu Başkanı Abdoulaye Sene, su güvenliğini sağlamak için uluslararası işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirterek, “Su krizini önlemek için bölgesel ve küresel çözümler üretmek büyük bir önem taşıyor. Su güvenliği ancak doğru bir planlama ile sağlanabilir” diye konuştu.

Başkan Aras: “Doğa varsa biz varız, doğa yoksa biz yokuz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştayda yaptığı konuşmada iklim krizine dikkat çekerek, “Doğa varsa biz varız, doğa yoksa biz yokuz. Su krizi, sadece yerel yönetimlerin değil, tüm dünyanın ortak sorunudur. Bu konuda hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

"Kayıp kaçakla mücadele etmek için ciddi adımlar atıyoruz"

Muğla’daki su kaybı oranlarının yüksek olduğunu belirten Başkan Aras, suyun yarısının kaybolduğuna dikkat çekti. “Kayıp kaçakla mücadele etmek için ciddi adımlar atıyoruz. Ayrıca suyun verimli kullanımını artırmak için yeni projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.