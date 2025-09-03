Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Ekipler yangına hızla müdahale etti
Sakar Geçidi Gökova Kavşağı yakınlarındaki yangın, yol kenarındaki ormanlık alanda etkili oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye hızla sevk edildi.
Sarp arazideki alevler, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yayılmadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yangının yeniden alevlenmemesi için ekiplerin bölgede hazır bulunduğunu belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ