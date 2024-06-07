Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum'da turizm sezonu nedeniyle 1 Haziran'dan itibaren başlatılan inşaat yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Akbıyık, “ Turistik yörelerde gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için 15 Mayıs -15 Ekim tarihleri arasında kısıtlama getirilmektedir. İlimiz genelinde inşaat faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar, turizm sezonunda yaşanan ses, görüntü ve çevre kirliliğini en aza indirerek, vatandaşlarımızın ve İlimizi ziyaret eden misafirlerimizin huzurunu koruma amacı taşımaktadır. Bu uygulama ile Muğla'nın marka değerinin korunması ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir"